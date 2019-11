Aufbruchsstimmung in Augsburg dank Initiativen wie der IG Mauerberg

Initiativen wie die der IG Mauerberg sind wichtig. Sie vermitteln in Augsburg Aufbruchstimmung. Ein Kommentar.

Zuletzt klang in der Berichterstattung zum Handel meist ein pessimistischer Unterton mit. Ladenflächen stünden zu lange leer, inhabergeführte Geschäfte hätten es angesichts der Mietpreise oft schwer, sich zu halten oder gar neu zu etablieren, und nicht zuletzt mache der wachsende Onlinehandel den stationären Geschäften mehr und mehr zu schaffen.

Auch das Bismarckstraßenfest ist ein gutes Beispiel

Da tut es richtig gut, dass Initiativen, wie jene der IG Mauerberg, Aufbruchstimmung vermitteln. Ohnehin schaffen es inhabergeführte Geschäfte in innerstädtischen Randlagen immer häufiger, auf sich aufmerksam zu machen. Das Bismarckstraßenfest gilt dabei für manche als Vorbild. Zuletzt waren es Händler aus der Bäckergasse, die mit ihrem Straßenfest die Neugestaltung der Zeile noch einmal intensiv in den Fokus rückten und so beim Kunden für sich warben. Nun will die IG Mauerberg etwas ähnliches aufziehen.

Solche Initiativen sind wichtig, wenn es darum geht, ein Zeichen für den inhabergeführten Handel und Lagen außerhalb der direkten City-Zone zu setzen. Denn abwarten und Däumchen drehen, bis die Kunden womöglich von selbst den Weg in die Geschäfte finden, wird kaum weiterhelfen. Stattdessen legen die Händler selbst Hand an, um auf sich aufmerksam zu machen, und nutzen so die Chance, sich einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Das ist zwar anstrengend und wirkt nicht von heute auf morgen, ist aber sicherlich ein wichtiges Instrument, um pessimistische Untertöne, die den Handel begleiten, abzustellen oder zumindest leiser zu drehen.

