Auffahrunfall auf B17: Langer Rückstau im Berufsverkehr

Nach mehreren Auffahrunfällen staut es sich auf der B17 auf Höhe der Messe in Richtung Augsburg. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder freigegeben.

Nach einem Auffahrunfall auf Höhe der Messe in Augsburg am Dienstagmorgen staut sich der Verkehr auf der B17 in Richtung Augsburg. Vier Autos sind daran beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall bereits gegen 7 Uhr Morgen, ein weiterer Auffahrunfall am Stauende sorgte jedoch für weitere Verzögerung.

Die rechte Fahrbahn der B17 war zeitweise gesperrt

Die rechte Spur wurde daraufhin gesperrt, verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand. Nach Angaben der Polizei wurde die Fahrbahn gegen halb 9 wieder freigegeben - aktuell reicht das Stauende noch bis Königsbrunn. Umfahrungen sind möglich ab Königsbrunn-Süd über Bobingen und Göggingen und bei der Gabelsbergerstraße zurück auf die B17. (AZ)

