Das neue Augsburger Verkehrsleitsystem geht jetzt in Betrieb

Das neue Verkehrsleitsystem, hier eine Anzeigetafel an der Bgm.-Ackermann-Straße, wird kommende Woche in Betrieb gehen.

Plus Nach jahrelangen Planungen sollen die LED-Tafeln ab kommender Woche den Weg in die Parkhäuser weisen. Der Handel hält das System für überfällig, es gibt aber auch Kritik.

Von Stefan Krog

Das seit Jahren geplante und geforderte neue Park- und Verkehrsleitsystem in der Innenstadt wird kommende Woche in Betrieb gehen. Das System aus elektronischen Anzeigetafeln und herkömmlichen Schildern soll Autofahrern und Autofahrerinnen den kürzesten Weg in unterschiedliche Innenstadtbereiche und Parkhäuser weisen. In Echtzeit wird die Zahl der noch freien Parkplätze angezeigt.

