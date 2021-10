14-Jährige geschlagen und gewürgt? Gericht spricht Vater und Tante frei

Plus Ein Mädchen soll gewürgt und geschlagen worden sein - von seinem Vater und der Tante. Warum der Prozess in Augsburg für die beiden Angeklagten mit einem Freispruch endet.

Zögerlich spricht die Jugendliche von Schlägen mit der flachen Hand gegen ihren Körper. Was die heute 14-jährige Schülerin aber vor Gericht schildert, reicht der Staatsanwaltschaft nicht für eine Verurteilung der beiden Angeklagten: Vater und Tante des Mädchens.