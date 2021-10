Augsburg

vor 35 Min.

2G, 3G, 3G-Plus: Diese Corona-Regeln gelten bei Kinos, Theatern und Konzerten

Plus Erste Veranstaltungen in Augsburg sind für Nicht-Geimpfte tabu. Meist gilt aber noch die 3G-Regel. Allerdings seien die meisten Besucher ohnehin geimpft, berichten Veranstalter.

Es ist die bislang größte Veranstaltung in Augsburg, bei der nur gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene Zutritt haben werden. Carolin Kebekus wird im November auf dem Messegelände auftreten - unter 2G-Bedingungen. Die bekannte Komikerin sagt, sie wolle die 2G-Regel auch, um ihre Crew zu schützen. Es ist nicht der einzige Termin in den nächsten Wochen, bei dem Nicht-Geimpfte außen vor bleiben. Wenn - ebenfalls im November - drei angesagte Klangkünstler im Kulturhaus Abraxas auftreten, dann wird auch dort die 2G-Regel gelten. Noch ist 2G in Augsburg die Ausnahme. Bei den meisten Veranstaltungen, in Theatern und Kinos sind bisher auch Menschen willkommen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Mal reicht ein Schnelltest, mal braucht es einen genaueren, aber auch teureren PCR-Test. Ein Überblick über die aktuelle Situation - und die Pläne der Veranstalter.

