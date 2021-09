46-Jähriger erleidet bei Brand in Augsburg-Herrenbach Verletzungen

Die Augsburger Feuerwehr wurde zu einem Brand im Stadtteil Herrenbach gerufen. Dort hatte bereits ein Mann vergeblich versucht, das Feuer zu löschen.

Bei Polizei und Rettungsdiensten war am Sonntag gegen 15 Uhr eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Don-Bosco-Platz im Herrenbach eingegangen. Ein 46-jähriger Bewohner wurde in Sicherheit gebracht. Dieser hatte bereits im Vorfeld versucht, selbst das Feuer zu löschen – allerdings vergeblich. Offenbar standen Möbel in Flammen.

Bewohner in Augsburg-Herrenbach versuchten, den Brand selbst zu löschen

Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand des Mobiliars rasch und belüftete die Räumlichkeiten. Der 46-Jährige allerdings hatte Verbrennungen an den Händen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (ina)