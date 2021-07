Ab Dienstag wird vor der Werner-Egk-Schule in Oberhausen geimpft

Für die Corona-Impfung ist keine Anmeldung erforderlich. Der Impfbus bleibt in Oberhausen bis 22. Juli, danach soll er Lechhausen ansteuern.

Mit Impfungen im Hof der Augsburger Tafel startete die Stadt Ende Mai ihre dezentralen Impfangebote. In den nächsten beiden Wochen können sich Impfwillige auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Grundschule in Oberhausen piksen lassen. Dort macht der Impfbus Station und ein mobiles Team der Firma Bäuerle Ambulanz kümmert sich um die Immunisierung.

Oberhausen war von Corona stark betroffen

Die Stadt will mit diesem Angebot den Bürgerinnen und Bürgern das Impfen möglichst leicht machen zu einem Zeitpunkt, wo erstmals mehr Impfstoff zur Verfügung steht, als es Anmeldungen aus der Bevölkerung gibt. Gleichzeitig zählt Oberhausen zu den Stadtteilen, die von der Pandemie besonders stark betroffen waren. Um für das Impfen zu werben, wurden Eltern von Kita- und Grundschulkindern angeschrieben.

Auftakt der Aktion vor der Egk-Schule in der Hirblinger Straße 2a ist am Dienstag, 13. Juli. Geimpft wird bis einschließlich Donnerstag, 22. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Samstag und Sonntag herrscht Pause. Die Stadt weist darauf hin, dass das Angebot für alle Interessierten kostenlos ist. Eine vorherige Terminvergabe ist nicht erforderlich. Laut Impfkoordinator Bernhard Maurmeir steht an allen Tagen ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Es handelt sich dabei um das Vakzin von Biontech/Pfizer, das eine Zweitimpfung sechs Wochen später – also ab 24. August – erforderlich macht. Diese findet am gleichen Ort statt. Man habe sich für dieses Präparat entschieden, weil es in der Bevölkerung am beliebtesten sei, so Maurmeir.

Impfwillige müssen ihren Ausweis mitbringen

Mitbringen müssen die Impfwilligen ihren Personalausweis oder Reisepass und – falls vorhanden – ihren Impf- sowie Allergiepass. Der für die Impfung erforderliche Anamnesebogen, in dem es beispielsweise um Vorerkrankungen geht, liegt vor Ort aus und kann bei Bedarf mithilfe von städtischen Mitarbeitern ausgefüllt werden. Alle Interessierten werden dennoch gebeten, sich möglichst im Vorfeld auf der zentralen Impfplattform des Bayerischen Impfzentrums unter www.impfzentren.bayern anzumelden.

Im Anschluss an die Aktion in Oberhausen wird sich der Impfbus Ende Juli nach Lechhausen begeben. Details dazu gibt die Stadt noch bekannt. Geplant ist zudem ein Impfangebot vor den Sommerferien mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, von dem eine Dosis genügt.

Augsburg startet Impfaufruf in acht Sprachen

Neben diesen Angeboten startet die Stadt unter dem Motto „Ohne Dich geht´s nicht“ auf www.augsburg.de/ohne-dich-gehts-nicht und auf den städtischen Social-Media-Kanälen einen Impf-Aufruf in acht Sprachen. Augsburgerinnen und Augsburger unterschiedlicher Herkunft erzählen darin, warum sie sich impfen lassen.