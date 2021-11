Augsburg

08.11.2021

Ältere infizieren sich wieder häufiger: So ist die Lage an der Uniklinik

Plus Bayernweit steht die Corona-Ampel auf Rot. Wie ist die Lage in Augsburg - auch im Vergleich zum Herbst 2020, als die zweite Welle die Stadt hart getroffen hatte?

Von Jörg Heinzle

Es ging Schlag auf Schlag am Montagvormittag. Erst meldete die Stadt Augsburg, dass man ein "lokaler Corona-Hotspot" sei - und die Corona-Ampel auf Rot gesprungen sei. Kurz darauf kam dann die Nachricht aus dem Gesundheitsministerium, dass die Ampel für den ganzen Freistaat rot ist. Damit gelten am Dienstag nicht nur in Augsburg, sondern in ganz Bayern verschärfte Regeln. Das bedeutet vor allem mehr 2G. Eine Analyse der Zahlen zeigt, dass nicht mehr nur Jüngere stark von Infektionen betroffen sind. Auch bei älteren Menschen ist die vierte Welle angekommen - die Inzidenz in Augsburg ist bei den Seniorinnen und Senioren inzwischen wieder sprunghaft angestiegen.

