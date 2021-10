Augsburg

vor 48 Min.

Am Sonntag gilt auf der Augsburger Herbstdult die 3-G-Regelung

Die Herbstdult in Augsburg geht am Sonntag zu Ende. An diesem Tag gilt für Besucherinnen und Besucher die 3-G-Regelung.

Plus Warum die Stadt an der 3-G-Regel für den Sonntag festhält. Die Herbstdult zwischen Vogeltor und Jakobertor ist bislang sehr gut besucht.

Von Michael Hörmann

Das Wetter hat in den zurückliegenden Tagen gepasst und für das Wochenende ist Sonnenschein für Augsburg angekündigt. Es sind also ideale Voraussetzungen für einen Besuch der Augsburger Herbstdult. Am Sonntag geht sie nach dann fast einer Woche zu Ende. Bislang sind die Händlerinnen und Händler mit dem Verlauf der Geschäfte sehr zufrieden. Der stärkste Umsatztag kommt aber erst noch: Am Sonntag ist stets am meisten los. In diesem Jahr müssen Besucherinnen und Besucher allerdings beachten, dass es eine Zugangsbeschränkung gibt: Es gilt die 3-G-Regelung.

