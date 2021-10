Angeklagt wegen Betrugs: Zahnarzt mit Geldsorgen muss vor Gericht

Plus Ein Zahnarzt ist des mehrfachen Betrugs bei der Übernahme dreier Praxen angeklagt. Doch das Gericht stellt das Verfahren gegen Geldauflage ein.

Zahnärzte verdienen sich eine goldene Nase - das ist eine weitverbreitete Ansicht. Doch stimmt das auch? Die apoBank, die Bank der Heilberufe, gibt das Einkommen eines selbstständigen Dentisten mit durchschnittlich 180.000 Euro im Jahr an. Brutto versteht sich, ohne Abzüge für Steuern, Versicherungen und so weiter. Die Gehälter von angestellten Zahnärzten belaufen sich im Schnitt auf bis zu 90.000 Euro brutto im Jahr. Dass die Praxiskasse nicht immer glockenhell klingelt, beweist jedoch der Fall eines Dentisten, der sich jetzt wegen Betrugs vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Ulrike Ebel-Scheufele verantworten musste.