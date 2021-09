Augsburg

vor 1 Min.

Annalena Baerbock kämpft in Augsburg um jede Stimme für die Grünen

Plus Die Kanzlerkandidatin der Grünen spricht am Montagabend in der Augsburger Maximilianstraße vor mehr als 2000 Menschen. Die Spitzenpolitikerin übernachtet in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Annalena Baerbock ist in diesen Tagen viel unterwegs. Am Sonntagabend war die Kanzlerkandidatin der Grünen beim Triell mit von der Partie. Knapp elf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten bei ARD und ZDF die Ausstrahlung. Am Montag ging der Wahlkampf für die 40-Jährige weiter. Der Weg führte sie nach Bayern. Von Nürnberg ging es am Abend nach Augsburg. In der Maximilianstraße sprach Annalena Baerbock vor mehr als 2000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihre zentrale Botschaft lautete: Es gehe jetzt um jede Stimme für die Grünen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen