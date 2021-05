Dreiste Ladendiebin türmt mit vollem Einkaufswagen

Ein dreister Diebstahl hat sich in einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße ereignet. Die Polizei vermutet, dass die Diebin einen Komplizen hatte.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einem Discounter in der Eichleitnerstraße beobachtet, wie eine Kundin den Supermarkt mit einem vollen Einkaufswagen verließ. Die Waren, hauptsächlich Kosmetika und Süßigkeiten im Wert von rund 550 Euro, hatte sie allerdings nicht bezahlt. Wie die Polizei berichtet, steuerte die 33-jährige Tatverdächtige mit dem Einkaufswagen auf den Parkplatz zu.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau einen Komplizen hatte. Denn ein Mann hatte sich im Vorfeld beim Personal erkundigt, ob der Kundenparkplatz videoüberwacht ist. Angeblich habe sich dort nämlich ein Unfall ereignet. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)