Augsburg

30.08.2021

Augsburg in der vierten Welle: Inzidenz zählt zu den höchsten in Bayern

Plus Aktuelle Zahlen belegen, dass die vierte Corona-Welle in Augsburg angekommen ist. Erinnerungen an das Vorjahr werden wach. Nun richtet sich der Blick wieder auf den Freistaat.

Von Michael Hörmann

Die vierte Corona-Welle ist in Augsburg angekommen: Am Montag lag der Inzidenzwert bei 136,2, in Bayern war er nur in Memmingen (166,82) und Rosenheim (217,01) höher. Seit Tagen werden in Augsburg wieder deutlich mehr Menschen registriert, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Schwere Verläufe treten weiterhin auf, auch wenn es im Vergleich zu den zurückliegenden Monaten deutlich weniger geworden sind. Dies gilt auch für Todesfälle: 406 Augsburgerinnen und Augsburger sind seit Frühjahr 2020 an oder mit Corona gestorben. Der letzte gemeldete Todesfall geht auf den 1. August zurück. Es war die Nachmeldung eines Ende Januar gestorbenen Patienten. Die Entwicklung der zurückliegenden Tage macht der Stadtregierung dennoch Sorgen. Sie will sich am Dienstag detailliert zu möglichen Konsequenzen äußern.

