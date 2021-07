Augsburg

06:30 Uhr

Augsburg schafft jetzt 750 Luftfilter für Klassenzimmer an

Augsburg will um die 750 Luftfilter für Klassenzimmer anschaffen.

Plus Die Beschaffung von 750 Geräten für Augsburger Klassenzimmer ist jetzt beschlossene Sache. Allerdings hält sich die Euphorie ziemlich in Grenzen.

Von Stefan Krog

Der Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag die Anschaffung von Luftfiltern für Klassenzimmer der Jahrgangsstufe 1 bis 6 gebilligt, auch wenn sich Stadtregierung und Fraktionen teils skeptisch zeigen, was die Wirksamkeit betrifft. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte, man müsse sich an den wissenschaftlichen Studien orientieren, die allerdings unterschiedliche Aussagen zur Wirksamkeit treffen. Gleichwohl wolle man das Risiko nicht eingehen, dass der Freistaat im Winter bei höheren Inzidenzen Klassen wegen fehlender Filter womöglich nach Hause schicke.

