Augsburg

19:12 Uhr

Augsburger Corona-Patienten sollen in andere Bundesländer verlegt werden

Plus Im Raum Augsburg wird nun eine Auswahl getroffen, welche Covid-Patienten für eine Umverlegung infrage kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Lage.

Von Stefan Krog

In Bayern sind am Mittwoch die Vorbereitungen für die Verlegung von insgesamt 50 Corona-Intensivpatienten und -patientinnen in andere Bundesländer angelaufen. Aus Schwaben wird es voraussichtlich 15 Verlegungen geben, aus den Kliniken im Großraum Augsburg dürfte es auf sechs Verlegungen hinauslaufen, die am Freitag oder Samstag stattfinden könnten. Wir klären die wichtigsten Fragen zur aktuellen Corona-Lage in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen