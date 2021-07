Augsburg

vor 48 Min.

Augsburger Studenten haben Chancen zur Rückkehr auf den Campus

In Augsburg warten mehr als 26.000 Studentinnen und Studenten darauf, dass sie wieder auf den Campus zurückdürfen.

Plus Viele Augsburger Studierende an Uni und Hochschule hoffen fürs Wintersemester auf Präsenzlehre. Die Chancen dafür steigen, ein normaler Studienbetrieb ist aber noch nicht in Sicht.

Von Eva Maria Knab

Bei vielen der über 26.000 Augsburger Studenten und Studentinnen liegen die Nerven blank. Wegen der Pandemie sind die Hörsäle seit mittlerweile drei Semestern weitestgehend geschlossen - stattdessen ist Online-Lehre daheim angesagt. Nun werden die Stimmen immer lauter, die ab Herbst eine Rückkehr auf den Campus einfordern. Die Chancen auf Präsenzlehre steigen mit einer neuen Entscheidung in München. Experten rechnen aber noch nicht mit einem normalen Studienbetrieb im kommenden Wintersemester.

