Augsburger Walter Pache erhält Bundesverdienstkreuz

Die Sparkasse, die IHK sowie die Versicherungskammer Bayern haben Walter Pache sein Berufsleben lang begleitet. Jetzt ist er für seinen Einsatz ausgezeichnet worden.

Der Augsburger Walter Pache hat am Mittwoch das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Er nahm die Auszeichnung im Rokokosaal von Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner entgegen. Pache erhielt den Verdienstorden für seine "herausragenden, ehrenamtlichen und beruflichen Verdienste im wirtschaftlichen Bereich und um das bayerische Sparkassenwesen", wie es in der Laudatio heißt.

Walter Pache war lange Chef der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Jetzt erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Pache war von 1995 bis 2001 Chef der Kreis- und Stadtsparkasse Günzburg sowie nach der Fusionierung bis 2018 auch Leiter der Sparkasse Günzburg-Krumbach. 2009 wurde er zum Bezirksobmann der schwäbischen Sparkassen und im gleichen Jahr als stellvertretender Landesobmann gewählt. Von März 2018 bis zu seinem Ruhestand im September 2018 war er zudem Landesobmann und Sprecher der bayerischen Sparkassenvorstände auf Bundesebene.

Walter Pache engagierte sich für die Sparkassenstiftung und bei der IHK

In der Laudatio wird auch Paches Einsatz für die Bayerische Sparkassenstiftung gewürdigt, deren Grundlage er als Mitarbeiter des Sparkassenverbands Bayern legte. Die von den bayerischen Sparkassen dotierte Stiftung investierte inzwischen rund 20 Millionen Euro in Form von innovativen Projekten zu kulturellen, wissenschaftlichen und anderen gesellschaftlich wichtigen Themen in das Wohl der Allgemeinheit. Neben seinen Aufgaben für die Sparkasse war Walter Pache auch viele Jahre für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben aktiv. So gehörte er von 1995 bis 2018 der Vollversammlung der IHK Schwaben und der IHK Regionalversammlung Günzburg an. Darüber hinaus wirkte er von 2003 bis 2018 als stellvertretender Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Schwaben.

Für die Versicherungskammer Bayern engagierte sich Walter Pache ebenfalls. So brachte er "sein hohes Fachwissen", wie es in der Laudatio heißt, unter anderem von 2009 bis 2019 Mitglied des Aufsichtsrats in der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, im Bayerischen Versicherungsverband sowie in der Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung AG ein.