Augsburg

06.10.2021

Augsburger müssen fast ein Jahr auf ihre Führerscheinprüfung warten

In der Fahrschule lernen junge Motorrad-Anfänger wichtige Grundlagen, um mit dem Bike sicher unterwegs zu sein. In Augsburg allerdings gibt es für sie kaum noch Übungsflächen.

Plus Der TÜV und die Stadt kommen mit den Führerscheinwünschen der Augsburger nicht mehr hinterher. Bei der Motorradausbildung gibt es ein noch gravierenderes Problem.

Von Fridtjof Atterdal

Wer derzeit in Augsburg seinen Führerschein machen möchte, muss Geduld mitbringen. Bis zu einem Jahr dauere es gerade, bis man den Schein in Händen halten kann, berichten Fahrlehrer. Die Ursache dürfte wohl in der Corona-Epidemie liegen, die sowohl beim TÜV als auch bei den Führerscheinämtern zum Rückstau geführt hat. Doch es gibt in Augsburg noch ein anderes gravierendes Problem.

