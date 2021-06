Augsburg

Augsburgs Klimacamp bestreitet Jubiläum mit Luisa Neubauer

Ein Jahr lang gibt es das Klimacamp am Augsburger Rathaus. Zum Jubiläum am Donnerstag findet ein großes Programm statt - und am Freitag eine Demo mit Luisa Neubauer als Gast.

