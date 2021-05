Augsburg

18:31 Uhr

Augsburgs jüdische Gemeinde bangt im Nahost-Konflikt mit ihren Familien

Plus Eine Augsburgerin, die in Israel lebt, schildert, wie sie den Nahost-Konflikt erlebt. Ein Mann, der in Augsburg wohnt, macht sich Sorgen um seine israelischen Verwandten.

Von Leonhard Pitz

"Wie komme ich zum nächsten Bunker?" Mit solchen Fragen musste sich die Augsburgerin Miranda Azriel in der vergangenen Woche beschäftigen. Sie lebt in der israelischen Hafenstadt Haifa und ist dort direkt mit den Konsequenzen des Nahost-Konflikts konfrontiert. Währenddessen schauen Juden in Augsburg mit Sorge um ihre Familien nach Israel - und die Polizei verstärkt die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen.

