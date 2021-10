Auto einer Frau in Augsburg nach dem Einkauf schwer beschädigt

Als eine Frau nach dem Einkauf in Augsburg zu ihrem Auto zurückkommt, sieht sie, dass es schwer beschädigt ist. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Eine unliebsame Überraschung hat am Dienstag eine Frau in der Innenstadt erlebt. Als sie vom Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Frauentorstraße zurück kam, sah sie tiefe Dellen und Kratzer am linken Heck ihres Autos.

Den Fiat hatte sie auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 6000 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin des Schadens ist nicht bekannt, die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2110. (nist)