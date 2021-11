Autobrand hat Straßensperrung in der Amagasaki-Allee zur Folge

Aus dem brennenden Motorraum des Fords schlugen Flammen. Wie sich der Fahrer, der in Lechhausen unterwegs war, trotzdem retten konnte.

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in Lechhausen, der sich gerade noch rechtzeitig aus seinem brennenden Ford retten konnte. Nach Angaben der Polizei bemerkte der 49-jährige Fahrer gegen 5.15 Uhr, dass starker Rauch aus dem Motorraum drang. Außerdem leuchtete plötzlich die Motorkontrollleuchte seines Pkw auf. Trotz der alarmierenden Situation gelang es dem Mann, sein Fahrzeug in der Amagasaki-Allee auf Höhe der Unterführung zur Blücherstraße abzustellen und das Auto unverletzt zu verlassen.

Kurz danach schlugen Flammen aus dem Motorraum, die gesamte Front geriet in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es zwar, das Feuer innerhalb weniger Minuten zu löschen. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden im unteren vierstelligen Eurobereich, so die Polizei. Der Ford musste abgeschleppt werden. Deshalb wurde die Amagasaki-Allee zeitweise voll gesperrt. Im beginnenden Pendlerverkehr am frühen Morgen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem Brandfahrzeug aus. (eva)