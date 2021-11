Autofahrer mit vier Promille in Augsburg unterwegs

Ein 32-jähriger Autofahrer war mit vier Promille in Augsburg unterwegs und verursachte laut Polizei auf der B17 beinahe mehrere Unfälle.

Die Polizei hat am Samstagmittag einen 32-jährigen Autofahrer auf der B17 gestoppt, der mit rund vier Promille unterwegs war. Gegen 12.30 Uhr war der Mann auffällig geworden, weil an der Anschlussstelle Leitershofen eine 24-jährige Autofahrerin stark abbremsen musste, um nicht mit dem Mercedes des 32-Jährigen zusammenzustoßen.

In der Folge, so die Polizei, war der Mann in Schlangenlinien unterwegs und konnte nur knapp Zusammenstöße mit Leitplanken und einer Brückenmauer verhindern. Auf Höhe des FCA-Stadions fing eine Streife den 32-Jährigen ab und geleitete ihn zur Ausfahrt Inningen. Sein Führerschein wurde dort sichergestellt.

Mit zwei Promille war ein 38-jähriger Radler unterwegs, der der Polizei aufgrund schwankender Fahrweise am Samstagabend gegen 23.40 Uhr auffiel. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (skro)