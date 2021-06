Augsburg

06:30 Uhr

Autohändler nutzt jetzt einen ehemaligen Supermarkt in Lechhausen

Plus Die AVAG Holding investiert einen Millionenbetrag in ein leer stehendes Gebäude in Lechhausen. Durch das neue Callcenter sollen Kunden besser an Termine kommen.

Von Michael Hörmann

Auf dem Gelände in der Donaustraße 11 in Lechhausen war früher ein Supermarkt. Das Gebäude, das nicht abgerissen wurde, dient jetzt einem anderen Zweck. Ein Autohändler hat sich mit einem Call- und Schulungscenter angesiedelt. Die AVAG Holding SE aus Augsburg reagiert mit der Millioneninvestition auf Entwicklungen, die den Kontakt mit Kunden betreffen.

Themen folgen