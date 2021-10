Augsburg

Bahnübergang statt Trampelpfad: Strecke über Localbahn wird gesichert

Plus In Lechhausen soll ein Trampelpfad über die Localbahn ausgebaut und gesichert werden. Andernfalls müsste ein Zaun her. Angesichts der Kosten hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Radler und Radfahrerinnen in Lechhausen bekommen einen eigenen Bahnübergang über die Gleise der Localbahn zwischen Klausstraße und Derchinger Straße. Die Stadt wird für voraussichtlich 575.000 Euro einen wilden Trampelpfad über die Gleise befestigen und zum gesicherten Bahnübergang ausbauen. Zwischen dem Wohn- und dem Gewerbegebiet gebe es viel Fuß- und Radverkehr, so die Stadt. Der Bau eines Bahnübergangs für Autos ist nicht geplant, um Verkehrsverlagerungen aus dem Gewerbegebiet bzw. vom Autobahnanschluss ins Wohngebiet zu vermeiden.

