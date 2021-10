Bei "Girls against oppression" setzten sich Studierende gegen Ungleichheiten ein

Schon über 90.000 Follower hat "Girls against oppression" auf Instagram. Das will die Gründerin, eine Augsburger Studentin, damit erreichen.

Dass Rassismus, Sexismus und Homophobie im Jahr 2021 in allen Ländern der Welt existieren, wird von Aktivisten und Aktivistinnen seit jeher angeprangert. Seit einigen Jahren setzen sich Aktivisten vermehrt in den sozialen Medien dafür ein, Bewusstsein für die Probleme marginalisierter Gruppen zu schaffen und mit Aufklärung gegen Diskriminierung zu kämpfen. Auch die Instagram-Seite "Girls against oppression" - Mädchen gegen Unterdrückung - setzt sich für Minderheiten ein, die von Ungleichbehandlung betroffen sind. Gründerin Iola Mulder ist 21 Jahre alt. Die aus Südafrika stammende Studentin lebt seit ihrem zehnten Lebensjahr in Deutschland und studiert seit zwei Semestern Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg.

Sie gründete den Account anlässlich der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten, durch den die Black-Lives-Matter-Bewegung entstand, im Juni 2020. Das Engagement der Aktivisten und Aktivistinnen motivierten Mulder, selbst aktiv zu werden. Die Instagram-Seite informiert über Rassismus, geschlechterspezifische Gewalt und queere Themen. Das Wort queer beschreibt alle Menschen, die sich nicht als heterosexuell oder mit dem Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Als Synonym wird auch der Begriff LGBTQ+ verwendet. Er steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell und weitere Sexualitäten.

So hat Iola Mulder von der Uni Augsburg "Girls against oppression" gestartet

Anfangs teilte Mulder nur Beiträge anderer Aktivisten. Zusätzlich schickte Mulder massenhaft antirassistische Inhalte an rassistische Instagram-Accounts. Mit diesen Nachrichten wollte sie diesen etwas entgegensetzen. So habe sie Protest und Aufklärung zugleich vermitteln können, sagt sie. "Girls against oppression" zählte zu diesem Zeitpunkt nur etwa tausend Abonnenten und Abonnentinnen.

Dies änderte sich schlagartig - mit einer einzigen Frage: "Was würdet ihr machen, wenn es einen Tag lang keine Männer geben würde?" In einer Umfrage stellte Mulder diese Frage an südafrikanische Frauen und fasste die Antworten in einem Beitrag auf Instagram zusammen. Die Frauen antworteten beispielsweise: "Ich würde nachts alleine nach Hause gehen" oder "Ich könnte anziehen, was ich möchte, ohne Angst zu haben."

Dieser Beitrag ging auf mehreren Social-Media-Plattformen viral. Viele andere Menschen mit hoher Reichweite auf den Plattformen übernahmen Mulders Idee. Über Nacht abonnierten 30.000 Menschen "Girls against oppression". Die Menschen seien von den Antworten geschockt gewesen, sagt sie. "Die Woche war echt heftig", erinnert sich Mulder. Sie sei kaum vom Handy weggekommen. Die vielen positiven Rückmeldungen und Likes, aber auch negative Resonanzen banden sie förmlich an den Bildschirm.

Mulder merkte, dass sie die viele Arbeit nicht mehr allein bewältigen konnte. Sie habe sich seitdem regelmäßig Pausen von Instagram genommen, sagt sie. Zusätzlich involvierte sie andere Aktivisten, um den Account zu betreiben. Derzeit wird er von sechs weiteren Mitgliedern geführt. Drei Aktivisten und Aktivistinnen leben in Südafrika und berichten von Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung in ihrem Heimatland. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe leben in Trinidad und Kenia. Auch ein Mann aus England ist Teil von "Girls against oppression".

Hass-Kommentare werden sofort gelöscht

"Die Beteiligung bei 'Girls against oppression' ist eine große Sache und kann sehr ermüdend sein", berichtet Mulder. Trotz ihrer großen Reichweite mit gut 92.000 Followern stehe die psychische Gesundheit an erster Stelle. Hass-Kommentare ließen die Mitglieder von "Girls against oppression" nicht an sich heran und würden diese sofort löschen. So würden sie es schaffen, ihren normalen Alltag nicht beeinträchtigen zu lassen.

Mehr Probleme bereite ihnen die Plattform Instagram selbst. Sie hätten oft erlebt, dass die Reichweite ihres Accounts eingeschränkt wurde. Ihre Beiträge würden dann unter entsprechenden Hashtags nicht angezeigt. Die sieben Mitglieder würden sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Ihre Erfolge sprächen für sich: Sie haben nach eigenen Angaben bereits zwischen dreißig- und vierzigtausend Euro für verschiedene Non-Profit-Organisationen in Afrika gesammelt.

Aber auch die kleinen Dinge bedeuten ihnen viel, sagt Mulder. Die Gruppe bekommt auf Instagram häufig Nachrichten von Menschen, die von ihnen inspiriert wurden oder ihre Sichtweise auf Rassismus und Diskriminierung geändert hätten. "Es ist schwierig zuzugeben, dass man falsch lag und seine Meinung ändert, ich kenne das von mir selbst", sagt Mulder. "Deshalb ist das für mich immer ein immenses Erfolgserlebnis." In Zukunft wolle die Gruppe noch mehr Menschen mit ihren Inhalten erreichen, sagt Mulder. Dies sei ihr großer Traum.

