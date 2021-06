Augsburg

vor 39 Min.

Bekommt die Augsburger Maxstraße jetzt einen eigenen "Manager"?

Plus Nach den Krawallen soll grundsätzlich darüber nachgedacht werden, wie die Maximilianstraße künftig aussehen soll. Die Stadt plant ein umfassendes Konzept.

Von Jörg Heinzle

Die Stadt Augsburg will nach der Krawallnacht ein umfassendes Konzept für die Maximilianstraße erarbeiten. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie die zentrale Straße in der Innenstadt künftig aussehen und genutzt werden soll. Auch wenn das Konzept längerfristig angelegt sein soll, will die Stadt einige Maßnahmen möglichst schnell umsetzen. Was ist geplant?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen