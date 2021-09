Schüsse mit Platzpatronen aus fahrendem Auto in Augsburg

Jemand schießt aus einem fahrenden Auto in Augsburg. Die Polizei ermittelt aufgrund eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Sie sucht auch Zeugen der Ballerei in Bergheim.

Am späten Montagabend gegen 23.15 Uhr rief ein Anwohner bei der Polizei an und berichtete von Schüssen aus einem vorbeifahrenden Wagen am Ortsausgang Bergheim in Richtung Wellenburg. Den Täter beziehungsweise die Täterin oder das benutzte Fahrzeug konnte er nicht beschreiben.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort mehrere Platzpatronenhülsen. Es wurden Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710. (bau)