Augsburg

18:30 Uhr

Blutige Attacke auf Psychiatriearzt: "Er stach mehrfach auf mich ein"

Plus Ein Arzt des Bezirkskrankenhauses wird von einem Patienten attackiert, mit Mühe rettet sich der Mediziner hinter eine Glastüre. Der blutige Angriff wird jetzt vor Gericht verhandelt.

Von Klaus Utzni

Ja, es hätte alles noch schlimmer kommen können. Ja, er hätte möglicherweise sogar sein Leben verlieren können. Mit aller Macht hat sich der 37-jährige Arzt am Bezirkskrankenhaus Augsburg an jenem 2. August 2020 mittags auf der Station E 1 zur Wehr gesetzt, als er von einem offenbar psychisch kranken Patienten mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert wurde, er Wunden im Gesicht und eine schwere Verletzung an der rechten Hand erlitt. Monatelang war er krankgeschrieben. Noch heute ist er nur eingeschränkt arbeitsfähig, ist traumatisiert. Jetzt sitzt der Arzt, der die verletzte Hand in einer Schiene trägt, neben seinem Anwalt Ralf Schönauer auf dem Zeugenstuhl vor der 3. Strafkammer beim Landgericht unter Vorsitz von Caroline Hillmann. Gefasst, aber leise und immer wieder stockend schildert der Arzt die dramatischen Geschehnisse, in die er als Opfer völlig unvermittelt involviert war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen