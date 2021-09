Augsburg

vor 51 Min.

Brand im Textilviertel: Hausbewohner flüchten über Baugerüst vor Feuer

Am Dienstagabend ist in einem Keller in der Sanderstraße in Augsburg ein Feuer ausgebrochen.

Plus Hausbewohner in der Sanderstraße durchleben am Dienstagabend bei einem Brand dramatische Stunden. Eine schwer verletzte Person muss in die Klinik. Ein Tier kommt im Rauch um.

Von Eva Maria Knab

Diesen Schreck zu später Stunde wird Nadevda Dubrovena nicht so schnell vergessen. Ihre zwölfjährigen Zwillinge liegen am Dienstagabend schon im Bett, als plötzlich jemand ruft, dass Feuer im Haus ausgebrochen ist. "Wir mussten raus und über das Baugerüst am Haus klettern", erzählt die Frau, die selbst unter Höhenangst leidet. Den Weg durchs verrauchte Treppenhaus kann sie mit ihren Kindern nicht mehr nehmen. Der Qualm hat sich schon zu weit vom Keller ins große Wohngebäude ausgebreitet. Auch zahlreiche andere Hausbewohner durchleben bei dem Feuer dramatische Situationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen