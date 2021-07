Bub trägt in Augsburg geschützte Steinkäuze in einer Box spazieren

Ein Neunjähriger wandert mit einer Plastikbox durch Augsburg-Oberhausen. In der Box sind besondere Tiere - die streng geschützt sind.

Eine Begegnung der besonderen Art hatte eine Frau nach Schilderung der Polizei am Donnerstag, 29. Juli, in Oberhausen. Sie wurde auf einen Buben aufmerksam, der mit einer Plastikbox um 12.30 Uhr die Pfarrhausstraße entlang ging. Sie sprach den Neunjährigen an und brachte in Erfahrung, dass sich in der Kiste junge Vögel befanden. Bei näherer Betrachtung identifizierte die Zeugin die beiden Jungtiere als geschützte Steinkäuze und alarmierte die Polizei. Der Neunjährige erklärte gegenüber den Einsatzkräften, dass er mit den Tieren nach draußen geschickt worden sei, damit diese ihre Notdurft verrichten können.

Weitere Ermittlungen ergaben nach Mitteilung des Präsidiums, dass die Tiere angeblich aus Rumänien stammen, wo sie durch eine Überschwemmung ihre Mutter verloren. Die Familie hätte die Tiere aufgrund dessen an sich genommen und vorübergehend bis zu ihrer geplanten Rückreise nach Rumänien nach Deutschland gebracht.

Neunjähriger mit Steinkäuzen unterwegs: Tiere sind geschützt

Tatsächlich ist die Tierart der Steinkäuze laut EG-Artenschutzverordnung geschützt. Den Verantwortlichen der Familie erwartet nun eine Anzeige nach dem Bundesnaturschutzgesetz, da das Halten dieser Tiere verboten ist. Die zwei Nestlinge wurden durch die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Tierschutzverein gebracht. (AZ)