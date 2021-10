Bürgerbüros erzielen Spitzen-Ranking - warum gibt es trotzdem Beschwerden?

Plus Ein Verbraucherschutzverband hat die Google-Rankings deutscher Bürgerbüros ausgewertet. Dabei kam Augsburg auf den zweiten Platz. Wie aussagekräftig solche Rankings sind.

Johanna Holm hat noch immer nicht verarbeitet, was ihr vergangene Woche im Bürgerbüro Kriegshaber passierte. Die 77-Jährige wollte dort ihren neuen Ausweis abholen; die Stadt hatte ihr geschrieben, dass er fertig sei. Doch die Mitarbeiterin einer Security-Firma ließ Holm nicht durch. "Sie sagte, ich hätte mich trotz des Schreibens vorher anmelden müssen." Als Holm darum bat, den Ausweis trotzdem holen zu dürfen, wurde die Mitarbeiterin offenbar laut. "Sie sagte, sie sei hier die Macht und sie könne mich sogar verhaften lassen, wenn ich nicht gehe." Augsburgs Bürgerbüros stehen immer wieder in der Kritik - wenn auch nicht wegen solch gravierender Fälle, wie Johanna Holm ihn schildert. Dennoch haben die Augsburger Anlaufstellen nun bei einem Ranking sehr gut abgeschnitten. Wie passt das zusammen?