Bürgerversammlungen: Augsburgs OB Eva Weber hat weiter das Sagen

Oberbürgermeisterin Eva Weber leitet die städtischen Bürgerversammlungen. Das bleibt auch in Zukunft so.

Plus Die Bürgerversammlung im Oktober verlief in sehr angespannter Stimmung. Eva Weber solle künftig die Moderation abgeben, so ein Antrag. Doch der Stadtrat sieht das anders.

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wird auch in Zukunft die Bürgerversammlungen der Stadt leiten. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Wie berichtet war in der Versammlung im Oktober mehrfach von anwesenden Bürgern und Bürgerinnen gewünscht worden, dass Weber den Vorsitz in Zukunft abgeben sollte. So solle eine neutralere Moderation gewährleistet werden.

