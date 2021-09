Augsburg

Bundestagswahl: Das Interesse in Augsburg an der Briefwahl ist riesig

Das Interesse an der Briefwahl ist in Augsburg groß.

Plus Immer mehr Augsburger wollen per Briefwahl wählen. Wie die Stadt darauf reagiert. Nicht alle Wahllokale sind barrierefrei, das sorgt jetzt für Ärger.

Von Michael Hörmann

Das Interesse an der Bundestagswahl ist zum jetzigen Zeitpunkt in Augsburg sehr groß. Das liegt zunächst einmal daran, dass immer mehr Augsburgerinnen und Augsburger ihren Stimmzettel zu Hause ausfüllen möchten. Bereits mehr als 42.000 Briefwahlunterlagen wurden bislang beantragt. Mit weiteren Tausenden Anträgen ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Der Anteil der Briefwähler wird bei der Wahl am 26. September einen Rekordwert erreichen. Viele Menschen gehen am Wahlsonntag aber auch gern ins Wahllokal. Kritik gibt es nun daran, dass es im Stadtgebiet noch immer viele Wahllokale gibt, die nicht barrierefrei sind. Die Stadt spricht von möglichen Alternativen.

