Corona-Fälle an Augsburger Anna-Gymnasium werfen Fragen auf

Plus Corona-Infektionen in der zwölften Jahrgangsstufe des Gymnasiums bei St. Anna führen zu einer Woche Distanzunterricht. Eine PCR-Reihentestung gibt es nicht.

Die zwölfte Jahrgangsstufe des Gymnasiums bei St. Anna hat eine Woche im Distanzunterricht hinter sich. Der Grund: Fünf Schülerinnen und Schüler hatten sich mit Corona infiziert. Die Infektionszahlen von Kindern und Jugendlichen schnellen derzeit in ganz Deutschland in die Höhe. Eine Mutter einer Zwölftklässlerin vom Anna-Gymnasium lobt das verantwortungsvolle Handeln von Schülern und Schule. Sie hätte sich aber eine Anordnung für eine PCR-Testung aller Schüler der Jahrgangsstufe gewünscht. Die Schule bat die Schüler und Schülerinnen darum, im Testzentrum wurden sie aber abgewiesen.