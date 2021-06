Augsburg

vor 46 Min.

Corona-Kontrollen in Augsburg: Stadt beanstandet etliche Lokale

Der überwiegende Teil der Gastronomen in Augsburg hielt sich vergangene Woche an die Sperrzeit von 22 Uhr und packte rechtzeitig die Stühle zusammen. Es kam aber auch zu vielen Verstößen.

Plus Am ersten warmen Abend nach der Lockerung der Corona-Regeln schaute die Stadt bei Augsburger Gastronomen genau hin. In vielen Betrieben gab es Verstöße.

Von Stefan Krog

Es war einer der ersten schönen Abende unter gelockerten Corona-Bedingungen: Am Vorabend des Fronleichnamfeiertags vergangene Woche war die Maximilianstraße mit Gästen gut gefüllt, vor den Lokalen mit ihren Außengastro-Flächen bildeten sich am Mittwochabend teils Schlangen. Die Laune bei den Besuchern war gut. Weniger erfreulich: Bei einer Kontrolle von Innenstadtlokalen stellte die Stadt an diesem Abend bei etwa der Hälfte Verstöße gegen Corona-Auflagen fest. Das bestätigte Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) unserer Redaktion auf Anfrage.

