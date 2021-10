Das Augsburger Parkleitsystem ist jetzt in Betrieb

Die Stadt Augsburg hat am Montag die etwa 60 Leuchttafeln des neuen Parkleitsystems angeschaltet. Sie sollen Autofahrern den Weg ins Parkhaus weisen.

Die Stadt hat das Parkleitsystem am Montagvormittag in Betrieb genommen. "Wir wollen unvermeidbaren Autoverkehr umweltverträglicher machen. Wir müssen CO 2 -Ausstoß vermeiden, wo auch immer es möglich ist. Wenn der Suchverkehr reduziert wird, wird die Luft sauberer, davon profitieren Fußgängerinnen und Fußgänger, der Radverkehr und insbesondere das Klima", so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Das System besteht aus etwa 120 Schildern (die Hälfte elektronisch mit LED-Beschriftung, die andere Hälfte herkömmlich aus Blech). 15 Innenstadt-Parkhäuser in vier farblich gekennzeichneten Parkzonen (Rathaus/Theater, Hauptbahnhof, Maximilianstraße, City-Galerie) sind an das System angeschlossen.

Unter anderem an der Ackermannbrücke werden Autofahrern die Kapazitäten der Parkhäuser angezeigt. Foto: Silvio Wyszengrad

Laut Stadt passen sich die LED-Leuchten in den Tafeln den Lichtverhältnissen an. Das sorge für Energieeffizienz und verhindere, dass die Schilder nachts zu hell strahlen. Mittelfristig sei geplant, auch Schnittstellen mit dem öffentlichen Nahverkehr und Umweltsensoren einzurichten und Informationen zu Ladesäulen und Schwerbehinderten-Stellplätzen in Parkhäusern anzuzeigen. (skro)

