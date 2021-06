Der Augsburger Bahnpark öffnet an den Museumstagen

Auf dem Augsburger Bahnpark gibt es immer sonntags viele Attraktionen für Besucher. Eine Modellbahn ist nur noch diesen Sommer zu sehen, ein neues Angebot kommt bald.

Im Augsburger Bahnpark steht eine der größten Modellbahnanlagen der Region. Die Miniaturwelt in der Baugröße G hat rund 1500 Meter Gleis, dazu Hunderte Loks und Wagen. Eigentlich sollten die Minibahnen schon aus dem historischen Eisenbahnschaugelände an der Firnhaberstraße abgedampft sein. Nun können Besucher sie in diesem Sommer doch noch sehen, ebenso wie andere Attraktionen rund ums Thema Eisenbahn. Bis zum Herbst finden immer sonntags öffentliche Museumstage statt, wie die Bahnpark-Gesellschaft mitteilt.

16 Züge sind im Augsburger Bahnpark gleichzeitig unterwegs

Seit 2012 betreibt eine Arbeitsgruppe von Eisenbahnfreunden unter der Leitung von Jürgen Drexler in der alten Dampflokhalle eine umfangreiche Modellbahnanlage. Dort gibt es immer wieder etwas Neues. Eine Besonderheit ist die wohl weltweit größte, öffentlich zugängliche Fahrzeugsammlung der Rhätischen Bahn RhB in der Spur G. Sie hat rund 1500 Meter Gleis und ist digital gesteuert. Insgesamt stehen rund 220 Lokomotiven, 15 Triebwagen und 600 Wagen zur Verfügung. 16 Züge sind gleichzeitig und unabhängig voneinander unterwegs. Zusätzlich ist eine Zahnradbahn im Pendelverkehr zu sehen, auch ein beleuchtetes Miniatur-Riesenrad mit einem Durchmesser von 2,4 Metern gilt aus Hingucker.

Viel Arbeit haben (von links) Günter Hensel, Jürgen Drexler und Dominic Huber beim Abstauben und Putzen der Modelleisenbahnanlage im Bahnpark Augsburg. Foto: Annette Zoepf

Eigentlich will der Bahnpark in der Dampflokhalle neue Freitzeitangebote etablieren, um mehr Geld für den Erhalt des denkmalgeschützten Areals aus Zeiten der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen einzunehmen. Nebenan sind neue städtebauliche Entwicklungen im Gespräch. Die Modellbahn sollte zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt werden, so Bahnpark-Geschäftsführer Markus Hehl. Wegen Corona gebe es nun Änderungen im Zeitplan. Deshalb ist die Miniaturwelt in diesem Jahr noch zu sehen.

Bahnpark -Besuchern wird eine Online-Buchung empfohlen

Auf dem Eisenbahnschaugelände gibt es noch viele weitere Sehenswürdigkeiten, etwa die denkmalgeschützte Drehscheibe für Loks. Sie wird jeweils zur vollen und zur halben Stunde in Betrieb gesetzt. Geöffnet sind darüber hinaus die Dampflokwerkstatt und der Ringlokschuppen mit Bahnen aus dem Museumsbestand. Kinder können bei guter Witterung mit einer Mini-Bahn fahren. Zu sehen ist auch die Ausstellung „Bomben auf die Reichsbahn“ im Luftschutzbunker. Hehl kündigt ein neues Angebot in den kommenden Wochen an: einen Entdecker-Pfad mit 21 Stationen durchs weitläufige Gelände, der zusammen mit der Landesstelle für Nichtstaatliche Museen entwickelt wurde.

Geöffnet hat der Bahnpark an der Firnhaberstraße 22 c jeden Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr bis einschließlich 31. Oktober. Die Besucherzahlen sind unter anderem wegen der Corona-Auflagen begrenzt. Eine Online-Buchung wird empfohlen. Spontane Besucher müssen ihre Kontaktdaten an der Kasse hinterlegen. In den Hallen besteht Maskenpflicht.