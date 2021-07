Der Weg zum 365-Euro-Ticket in Augsburg ist lang

Plus Fast alle Fraktionen im Augsburger Stadtrat wollen günstigere Tickets im Nahverkehr. Trotz Mehrheit ist der Weg dorthin zäh.

Dass die Fahrkarten im Augsburger Nahverkehr billiger werden sollen, gilt politisch inzwischen als weitgehend unumstritten. Die Tarifreform von 2018 wird, unter Verweis auf inzwischen geänderte Rahmenbedingungen, nur noch halbherzig verteidigt - auch von denen, die sie damals beschlossen. Die entscheidende Frage wird sein, wie Vergünstigungen oder ein 365-Euro-Ticket zu finanzieren wären.