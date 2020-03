16.03.2020

Augsburg: Deutsche Rentenversicherung bestätigt Coronafall

Die Deutsche Rentenversicherung für Schwaben hat ihren Sitz in der Dieselstraße in Augsburg.

In das Gebäude in der Dieselstraße in Augsburg dürfen keine Besucher mehr. Auskünfte werden nur noch telefonisch erteilt. Diese Vorgaben gelten bundesweit.

Von Michael Hörmann

Das Coronavirus schränkt interne Betriebsabläufe bei der Deutschen Rentenversicherung in Augsburg ein. Dies betrifft Besucher: Seit Montag dürfen keine Besucher mehr ins Verwaltungsgebäude in der Dieselstraße in Augsburg. Die Verantwortlichen vor Ort orientierten sich hier an einer bundesweiten Vorgabe für die Rentenberatungsstellen. Unabhängig davon gibt es bei der DRV in Augsburg selbst einen Coronafall. Dies wird auf Anfrage unsere Redaktion bestätigt.

Corona in Augsburg: Wie es jetzt bei der Rentenversicherung läuft

Um welche Person es sich dabei handelt, wird nicht näher erläutert. Das unmittelbare berufliche Umfeld der Person, die mit dem Virus infiziert ist, befindet sich in häuslicher Quarantäne. DRV-Pressesprecherin Ingrid Högel sagt: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ Das generelle Besucherverbot hänge mit dem Schutz der Mitarbeiter zusammen.

Dazu teilt die Behörde mit: „Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, werden Auskunfts- und Beratungsstellen sowie die Sozialmedizinischen Begutachtungsstellen der Deutschen Rentenversicherung Schwaben für den Besucherverkehr ab Montag, 16. März, auf Weiteres geschlossen.“

Corona in Augsburg: Informationen zum Thema Rente

Für Fragen rund um die Themen Rente, Altersvorsorge, Prävention und Rehabilitation steht vorrangig das Beratertelefon unter der Telefonnummer 0821/500-2121 und das kostenlose Servicetelefon unter der Nummer 0800/1000-4800 zur Verfügung.

