Die Karlstraße in Augsburg ist ein städtebauliches Relikt

Plus Eine Umgestaltung der Augsburger Karlstraße ist unbedingt wünschenswert. Doch die schwerwiegendste Folge wird keine Verkehrsreduktion, sondern eine Umverlagerung sein.

Die Karlstraße ist städtebaulich ein Relikt aus früheren Jahrzehnten: eine vierspurige Straße mitten durch die Innenstadt, die Domviertel und Kern-City voneinander trennt. Heute käme kein Mensch mehr darauf, eine solche Achse zu bauen. Es ist wünschenswert, daran etwas zu ändern. Ein nicht geringer Teil des Verkehrs dort hat auch gar nicht die Innenstadt zum Ziel, sondern nutzt die Straße als Ost-West-Verbindung zwischen Stadtteilen.