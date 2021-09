Augsburg

Die Stadt Augsburg macht den Weg für die Herbstdult frei - diese Regeln gelten

Plus Die monatelangen Bauarbeiten werden rechtzeitig fertig, die Herbstdult 2021 kann stattfinden. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher - und diese Regeln gelten.

Von Michael Hörmann

Augsburger und Auswärtige kennen die Dult in Augsburg seit vielen Jahren. Zweimal im Jahr hat das längste Freiluftkaufhaus der Stadt geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie musste die Frühjahrsdult in diesem Jahr ausfallen, die Herbstdult findet dagegen statt. Allerdings gelten wegen Corona ungewöhnliche Regeln: Das Areal zwischen Vogeltor und Jakobertor ist eingezäunt. Es gibt Kontrollen an den knapp zehn Zugängen. Die Dult dauert von Montag, 4. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober. Der Sonntag wurde auf Wunsch der Händlerinnen und Händler zusätzlich ins Programm aufgenommen. Wegen des erwarteten Andrangs gilt für den Sonntag jedoch ein eigenes Hygienekonzept. Zutritt haben lediglich Besucherinnen und Besucher, die die 3G-Regel erfüllen. Sie müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

