Die Stadt Augsburg unternimmt einen neuen Anlauf zur Perlach-Sanierung

Die Stadt Augsburg will einen neuen Anlauf zur Sanierung des Perlachturms unternehmen: Nachdem die Renovierung des seit fünf Jahren geschlossenen Wahrzeichens bisher vor allem aus finanziellen Gründen scheiterte, soll nun ein Förderprogramm des Bundes dabei helfen, das Acht-Millionen-Euro-Projekt zu stemmen. Liefe alles nach Plan mit einem Sanierungsbeginn 2024, könnte der Turm bis zum Jahr 2026 wieder zugänglich sein.