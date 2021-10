Die Stadtwerke bleiben weiterhin beim 7,5-Minuten-Takt im Nahverkehr

Plus Die Auslastung im Augsburger Nahverkehr liegt bei 76 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Die Stadtwerke bleiben daher weiterhin beim "Corona-Fahrplan".

Die Stadtwerke werden bis auf Weiteres beim Corona-bedingten ausgedünnten Fahrplan bei Straßenbahnen und abends bei Bussen bleiben. Auf der Bürgerversammlung am Dienstagabend forderte ein Bürger, schnell wieder zum Normalfahrplan zurückzukehren. Zuvor hatte der Fahrgast Pro Bahn die gleiche Forderung aufgestellt. "Es ist im Sinne der Verkehrswende und des Umweltschutzes geboten, schnell wieder zur Normalität zurückzukehren. Die Straßen sind voll, weil die Trams zu voll sind", hieß es auf der Versammlung.