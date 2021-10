Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Augsburg geht zurück

Die Arbeitslosenquote liegt im September bei 3,9 Prozent. Im Wirtschaftsraum Augsburg gibt es derzeit mehr als 6200 offene Stellen.

Eine positive Entwicklung gibt es auf dem Arbeitsmarkt in der Region Augsburg. Die Arbeitslosenquote liegt wieder unter vier Prozent. Exakt sind es 3,9 Prozent. Knapp 15.300 Erwerbslose werden in der Statistik geführt. Es sind fast 1000 Arbeitslose weniger als im August. Die Quote lag im Vormonat bei 4,1 Prozent.

Regional unterschiedlich ist allerdings die Situation. Die Stadt Augsburg hat mit 5,7 Prozent die höchste Arbeitslosenquote. Im Landkreis Augsburg steht die Quote bei 2,6 Prozent und im Kreis Aichach-Friedberg bei 2,4 Prozent.

Die Kurzarbeit in der Region Augsburg geht zurück

Wie die Agentur für Arbeit in Augsburg weiter informiert, lässt die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit weiterhin die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen. Nach einem Maximum im April vergangenen Jahres gingen in den darauffolgenden Monaten zwar deutlich weniger Anzeigen ein, allerdings war ab Oktober 2020 wieder ein Anstieg zu verzeichnen, der seit Februar wieder abgenommen hat. "Insgesamt haben wir dennoch weiterhin mehr Anzeigen als zu Vor-Corona-Zeiten, allerdings wird der Abstand immer geringer", sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur.

Gegenwärtig gibt es in der Region mehr als 6200 offene Stellen. Dazu sagt Elsa Koller-Knedlik: "Die Arbeitskräftenachfrage sinkt im September, wie in der Mehrzahl der Jahre, wieder ab: 1506 Stellen konnten wir neu in die Jobbörse aufnehmen." Das seien 142 oder 8,6 Prozent weniger als zum Vormonat sowie 529 oder 54,1 Prozent mehr als zum Vorjahr. Bei einem Blick auf diese Zahlen sehe man zudem, dass fast 60 Prozent der Stellen auf Fachkraftniveau ausgeschrieben sind, lediglich ein Viertel sind Helferstellen.

