Augsburg

06:00 Uhr

Es gibt die ersten Impfdurchbrüche in Augsburger Altenheimen

Plus Geimpfte Bewohner und Mitarbeiter haben sich auch in Augsburger Seniorenheimen infiziert. Werden nun die Besucherregelungen verschärft?

Von Miriam Zissler

Michael List, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt in Augsburg (Awo), fühlt sich wie viele seiner Kollegen im Pflegebereich um ein Jahr zurückversetzt: der Inzidenzwert nimmt zu, die ersten Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern werden festgestellt. Allerdings mit einem Unterschied: In diesem Jahren sind so gut wie alle Infizierten doppelt, teils sogar dreifach geimpft. Experten sind sich sicher, dass das nicht ohne Folgen für den Alltag in den Einrichtungen bleiben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen