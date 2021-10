Augsburg

19:02 Uhr

Fahrzeug geht in der Nähe des Uniklinikums in Flammen auf

Ein Auto brannte am Donnerstagabend in der Alfred-Nobel-Straße in Augsburg - offenbar wegen eines technischen Defekts.

Lichterloh in Flammen gestanden ist ein Auto am Donnerstagabend in der Alfred-Nobel-Straße unweit des Universitätsklinikums. Feuerwehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Der Fahrer habe laut Polizei vor Ort angegeben, dass zwei Warnleuchten der Anzeige des Fahrzeugs geblinkt hätten, worauf er den Wagen gestoppt habe. Kurze Zeit später seien bereits Flammen aus dem Motorraum geschlagen. Die Insassen konnten rechtzeitig aussteigen. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Nach Angaben der Polizei war die Ursache ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. (AZ)

