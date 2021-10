Falscher Bankmitarbeiter ergaunert 6000 Euro von einem Konto

Der Betrüger ließ sich von einem Augsburger Bankkunden telefonisch vertrauliche Daten geben. Damit hob er Geld vom Konto ab. Warum der Täter mit seinem Trick Erfolg hatte.

Er gab sich telefonisch als Bankmitarbeiter aus und brachte einen 47-jährigen Augsburger dazu, geheime Daten preiszugeben: Mit diesem Trick habe ein Betrüger am Samstag rund 6000 Euro von einem Konto ergaunert, so die Polizei.

Der 47-Jährige, der im Augsburger Süden wohnt, wurde von dem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Hausbank am Samstagnachmittag angerufen. Der Betrüger gab vor, dass vom Konto des Angerufenen unrechtmäßig Geld abgebucht worden sein. So gelang es dem Betrüger, sein Gegenüber davon zu überzeugen, zwei TANs am Telefon zu übermitteln, um die angebliche Abbuchung zu stornieren. Diese TANs wiederum nutzte der Täter selbst, um rund 6000 Euro vom Konto des Geschädigten abzubuchen. Am darauffolgenden Montag meldete sich ein echter Mitarbeiter der Bank und wies 47-Jährigen auf den Betrug hin. Dieser erstattete umgehend Anzeige.

Das rät die Polizei

Weil solche Fälle immer wieder vorkommen, rät die Polizei zur Vorsicht und gibt folgende Tipps: Angerufene sollen sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. Beim geringsten Zweifel sollten sie auflegen und bei Ihrer Bank nachfragen. Seriöse Banken verlangen am Telefon niemals sensible Daten, wie etwa TANs oder Zugangsdaten zum Online-Bankkonto. Die Polizei rät darüber hinaus, einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf den eigenen Rechner zu gewähren, beispielsweise zur Installation einer angeblichen Fernwartungssoftware. Wie man derartige Betrugsmaschen erkennt und sich davor schützen kann, ist auch im Internet unter www.polizei-beratung.de nachzulesen. (eva)