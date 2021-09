Augsburg

Feiern in Augsburg – aber wo? Das wünschen sich die jungen Menschen

Plus Augsburgs Stadtrat diskutiert, wo Jugendliche sich treffen könnten, ohne andere zu stören. Die Jugend fühlt sich oft missverstanden und spricht über Ideen für Treffpunkte.

Von Fridtjof Atterdal, Katharina Funkner und Lena Gradl

Jugendliche haben es in der Corona-Krise gerade besonders schwer. Nicht nur die Angst vor der Pandemie und die Sorge um die eigene Zukunft plagen viele - auch die Möglichkeiten zusammenzukommen und ungestört zu feiern oder die Freizeit zu verbringen sind nach wie vor massiv eingeschränkt. Die Bismarckbrücke gilt als ein beliebter Treffpunkt, doch es gibt Konflikte mit einem Teil der Anwohner. Wo soll die Jugend zum Feiern hin? Der Augsburger Stadtrat diskutiert darüber, wie die Stadt hier helfen könnte. Vor allem überdachte Treffpunkte stehen im Mittelpunkt der Überlegungen. Unter anderem wird über "Chill-Container" nachgedacht, die in Kombination mit mobilen Toiletten in Grün- und Sportanlagen aufgestellt werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

