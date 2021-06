Festivals in Augsburg: Aus Konkurrenten werden ziemlich beste Freunde

„Bob“ Meitinger und Manfred Hertlein gehen im Sommer mit Open-Air-Veranstaltungen an den Start. Die Voraussetzungen sind schwierig, weshalb sich die beiden nun unterstützen wollen. Die Stadt kritisieren beide.

Bis vor Kurzem waren sie Konkurrenten, ein längeres Telefonat brachte die Wende. Jetzt sind Stefan „Bobs“ Meitinger und Manfred Hertlein beste Freunde. Der eine, Meitinger, ist Gastronom und Veranstalter des Sommer am Kiez (SAK), der andere organisiert das Strandkorb-Open-Air an der Messe. Ein bisschen wollen sie aber auch gemeinsame Sache machen.

Zumindest sagten sie das bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Einig waren sie sich auch, was die Unterstützung der Stadt Augsburg für Projekte wie die ihrigen betrifft: „Einfach viel zu wenig. Entscheidungen dauern viel zu lange, manchmal Monate“, kritisieren die Veranstalter.

Trotzdem wollen sie im Sommer ihre Konzerte wie geplant durchziehen. „Wir werden Verluste einfahren“, glaubt Hertlein, weil wegen Corona eben immer noch nicht alles möglich sei. Eine Absage habe allerdings nie im Raum gestanden. Auch „Bobs“, der den Punkrock in Augsburg etablieren will und an sieben Wochenenden ab 16. Juli Bands wie Knorkator, Dritte Wahl, Betontod oder Eisbrecher auf die Bühne bringt, will loslegen.

Sommer am Kiez findet diesmal nicht wie gewohnt am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen, sondern am Gaswerk - pandemiebedingt. Dort sei ausreichend Platz für die Gäste. „Ich hoffe auf eine Genehmigung für 1000 Besuche pro Abend“, sagt Meitinger. Doch diese Genehmigung fehle noch, zwei Hygienekonzepte habe er der Stadt Bereits vorgelegt, unter anderem eine mit Tests vor Ort.

Strandkorb-Festival in Augsburg: Die Zusage fehlt noch

Die endgültige Zusage fehlt auch noch für das Strandkorb-Open-Air, das am 2. Juli startet und am 15. August endet und auf dem Messeareal stattfinden soll. Doch aufgrund der guten Rahmenbedingungen sieht Hertlein keine Probleme. 700 Strandkörbe werden ab 26. Juni an der Messe platziert, die man wegen Corona nur korbweise buchen kann. Besucher müssen also pro Konzert zwei Tickets kaufen, auch wenn sie alleine kommen. 1000 Besucher pro Abend brauche er, sagt der Würzburger Hertlein, um seine Ausgaben hereinzuholen. Wenn er die Kosten für Miete, Hotelkosten und Sicherheitspersonal rechne, komme er auf 750.000 Euro – ohne Gagen.

„Es wird ein einmaliges Erlebnis für Augsburg und Umgebung bleiben“, sagt der Veranstalter, eine Wiederholung 2022 könne er sich aus den genannten Gründen eher nicht vorstellen. Deshalb könne man die Strandkörbe nach dem Festival kaufen, angeblich zu einem Preis weit unterhalb des normalen Anschaffungspreises.

Für diese Konzerte in Augsburg gibt es noch Karten

Dabei läuft es nicht schlecht in Sachen Vorverkauf: So sind die Konzerte von Revolverheld, Wincent Weiss, Jan Delay und den Augsburgern Roy Bianco & die Abbrunzati Boys so gut wie ausverkauft. Dagegen bräuchten, so Hertlein, Bands wie Hämatom, Deine Freunde oder Moop Mama einen zusätzlichen Schub. Der soll jetzt durch großformatige Werbetafeln kommen, die in der Stadt aufgestellt werden. Natürlich immer mit den Künstlern beider Festivals, ganz nach dem Motto: ziemlich beste Freunde.

Alle Termine der Künstler, Infos und Tickets für Sommer am Kiez gibt es hier, die für das Strandkorb-Festival hier.